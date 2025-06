Il Biografilm conquista i giovani | Vorremmo allargarlo ai podcast

Il Biografilm Festival, con oltre 14mila presenze e un incremento del 10% rispetto al 2024, si conferma come protagonista nella scena culturale, conquistando soprattutto i giovani con storie di vita coinvolgenti. Ora, l’obiettivo è ampliare il suo fascino anche attraverso i podcast, per portare queste narrazioni ancora più vicino a un pubblico sempre più digitale e dinamico. Si festeggiano…

Oltre 14mila presenze di pubblico per il ventunesimo Biografilm Festival. Un incremento rispetto al 2024 di oltre il 10%, per un festival che ha saputo lavorare sulla transizione generazionale, conquistando gli spettatori più giovani che hanno affollato le sale delle proiezioni (quasi 10mila i biglietti strappati nelle 5 sale), come racconta Massimo Benvegnù, che con Chiara Liberti dirige la kermesse dedicata alle storie di vita. Si festeggiano i film vincitori, miglior film internazionale è Girls & Gods di Arash T. Riahi e Verena Soltiz e due premi sono andati a film bolognesi molto belli e toccanti come Il Pilastro di Roberto Beani (Biografilm Italia) e Radio Solaire di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher (Hera Nuovi Talenti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Biografilm conquista i giovani: "Vorremmo allargarlo ai podcast"

