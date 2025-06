Il bilancio di Meloni dopo il G7 | no all' Iran forza nucleare e soluzione in vista per i dazi

Sotto una pioggerellina, Giorgia Meloni traccia un bilancio lucido e determinato dopo il G7, evidenziando la fermezza contro l'Iran nucleare e la speranza di una soluzione ai dazi. La premier sottolinea l'importanza di evitare che Teheran diventi una potenza nucleare, respinge i tentativi di mediazione di Putin e manifesta un cauto ottimismo sul fronte commerciale. Un quadro di impegno e pragmatismo in un contesto internazionale complesso.

Dice che bisogna scongiurare l'ipotesi che l'Iran possa diventare una potenza nucleare, rappresentando così una minaccia non solo per Israele ma per l'intero Occidente; boccia l'idea - lanciata da Donald Trump - di affidare a Vladimir Putin un ruolo di mediatore nella crisi tra Israele e Iran; e sui dazi mostra un cauto ottimismo, sbilanciandosi sul fatto che una "soluzione si troverĂ ". Sotto una pioggerellina, Giorgia Meloni traccia un bilancio con la stampa del G7 in terra canadese, appena conclusosi nella cornice del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, tra le montagne dell'Alberta. La premier, riferisce l'Adnkronos, rivendica una forte convergenza tra i leader su dossier cruciali, a partire dalla questione iraniana, oggetto della dichiarazione congiunta finale firmata anche dal presidente americano Trump, nonostante le perplessitĂ iniziali. 🔗 Leggi su Iltempo.it