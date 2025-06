Il beach club Le Carillon torna a vestirsi Dolce&Gabbana

Portofino, un nome che evoca eleganza e charme senza tempo, si arricchisce questa estate di una novità irresistibile. Il beach club Le Carillon, simbolo di esclusività e raffinatezza, si veste nuovamente di Dolce&Gabbana per il DG Resort 2025, un progetto che trasforma il lusso in un’esperienza sensoriale unica. Scopri come questa magica fusione tra natura e moda crea un’ambientazione da sogno...

Nel cuore della Riviera Ligure, incastonata tra la vegetazione mediterranea e le acque trasparenti del Golfo del Tigullio, sorge una delle mete più esclusive dell'estate italiana: Le Carillon, lo storico beach club di Paraggi, torna protagonista con il DG Resort 2025, il progetto firmato Dolce&Gabbana che per il secondo anno consecutivo trasforma questo angolo di paradiso in un'esperienza immersiva fatta di stile, gusto e autenticità. Portofino, con la sua Piazzetta affacciata sul porticciolo e il fascino senza tempo da borgo marinaro, fa da cornice a un progetto che è molto più di un semplice "take-over" estetico: è un vero e proprio manifesto della dolce vita contemporanea.

