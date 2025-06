il basket protagonista in campo e fuori

passione per il basket, dall’altro si apre una nuova frontiera con gli E-Sports, creando un mix coinvolgente di sport tradizionale e digitale. Dal 1° al 4 luglio, l’evento promette momenti di adrenalina, divertimento e innovazione, trasformando la Porto Summer League 2.0 in un’occasione imperdibile per appassionati di ogni età. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dello sport e dell’entusiasmo senza precedenti!

Dall’uno al 4 luglio il basket torna protagonista grazie alla Porto Summer League 2.0, torneo 3vs3 ideato dai ragazzi di Gioventù Elpidiense in collaborazione con Lorenzo Petrini e Simone Piedimonte, due figure simbolo dei tornei estivi di pallacanestro in città. Quest’anno ci sarà anche un’area adibita agli E-Sports a cura dell’associazione Back To The Lan, in cui tutti i curiosi potranno cimentarsi in tornei digitali. E se da un lato spicca la modernità degli E-Sports dall’altro si ripercorrerà la storia del basket elpidiense con un museo a cielo aperto in cui verranno esibiti cimeli e ricordi del Porto Sant’Elpidio Basket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it