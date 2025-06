Il bambino di Maurizio Cattelan e l’Europa

il suo sguardo emerge un messaggio potente: l’arte di Cattelan non lascia indifferenti, sfidando e stimolando riflessioni profonde sulla nostra storia e società. Questa figura infantile, innocente e al tempo stesso simbolo di un passato tumultuoso, ci invita a confrontarci con le nostre emozioni e le nostre radici, dimostrando ancora una volta che l’arte può essere una voce forte e provocatoria in ogni epoca.

Non ho tutti gli strumenti per una valutazione artistica dell’opera di Maurizio Cattelan, a Bergamo con “Seasons” mostra diffusa in questi giorni del primo caldo estivo. Una cosa però è certa: la capacità dell’artista di provocare e di suscitare nella nostra memoria personale e sociale una reazione forte, fortissima. Mi riferisco in particolare a quel bambino in camicia rossa a cavalcioni su Garibaldi alla Rotonda dei Mille. Anche perché da bambino ho abitato nella casa Sesti rossa di fronte al monumento e tutte le mattine, andando a scuola vedevo l’eroe dei due mondi e, penso oggi, mi sarebbe veramente piaciuto salirgli in groppa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it