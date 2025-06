Il 55,6% del vino in Italia è DOP il 25,9% è IGP | Veneto leader

Il panorama del vino in Italia si conferma tra i più prestigiosi al mondo, con il 56% delle giacenze being DOP e un quarto IGP, evidenziando la forza e l’eccellenza delle denominazioni italiane. Secondo l'ultimo report ICQRF, i dati aggiornati al maggio 2025 offrono uno sguardo dettagliato sulla qualità e la tutela dei nostri prodotti, sottolineando come il Veneto continui a essere leader nel settore. Un quadro che rafforza la nostra passione e dedizione per il buon vino.

Il recente Report dell’ ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), aggiornato al 31 maggio e pubblicato a giugno 2025, fornisce un’istantanea preziosa sulla consistenza delle giacenze di vino italiane e mette in luce alcuni aspetti chiave. Oltre la metà del vino in giacenza è a Denominazione di Origine Protetta (DOP), mentre solo un quarto è a Indicazione Geografica Protetta (IGP). Un dato su tutti spicca: il Veneto conferma la propria leadership, con il 26,1% del vino nazionale detenuto nei propri stabilimenti. Vino DOP e IGP in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il 55,6% del vino in Italia è DOP, il 25,9% è IGP: Veneto leader

