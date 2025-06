Il 38% degli italiani ha commesso atti di pirateria audiovisiva nel 2024

Una scoperta preoccupante emerge dal rapporto del 2024: il 38% degli italiani ha commesso atti di pirateria audiovisiva, sottolineando come questa pratica, pur in calo rispetto agli anni precedenti, continui a rappresentare una minaccia seria per l’industria dei contenuti e per l’intero sistema economico. Questo dato ci invita a riflettere sull’importanza di promuovere un uso più consapevole e legale delle risorse digitali. La lotta alla pirateria rimane dunque una priorità imprescindibile.

ROMA (ITALPRESS) – La pirateria audiovisiva negli ultimi due anni ha fatto registrare un leggero calo sia di utenti sia del numero di atti illeciti anche se il danno economico potenziale per le industrie dei contenuti e per il Sistema Paese rimane gravissimo. Anche nel 2024 la pirateria digitale si conferma tra gli adulti la principale modalità di fruizione di contenuti audiovisivi e sportivi. E’ quanto emerge dall’ultima edizione dello studio FAPAVIpsos presentato questa mattina a Roma presso l’Aula Magna “Carlo Mosca” della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, istituto d’istruzione del Ministero dell’Interno, dove si sono riuniti i più importanti esponenti delle industrie audiovisive, delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine per fare il punto sul fenomeno della pirateria nel nostro Paese, in occasione dell’evento “Stati Generali della Lotta alla Pirateria tra Legalità, Sicurezza e Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

