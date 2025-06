Il 21 e 22 giugno torna ‘Palomonte Truck’ | lo spettacolo dei motori del Sud con food e musica

Preparati a vivere un weekend all'insegna di motori, gusto e musica nella splendida Valle del Sele! Il 21 e 22 giugno, Palomonte torna con Palomonte Truck 2025, l'evento imperdibile dedicato agli autotrasporti, alla sicurezza stradale e alle eccellenze del sud. Un'esperienza gratuita che unisce passione, divertimento e cultura, creando un’atmosfera unica nel cuore della Campania. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire il mondo dei motori e della convivialità!

Tempo di lettura: 2 minuti Conto alla rovescia nella Valle del Sele per l’attesissima manifestazione che mette al centro dei riflettori il settore degli autotrasporti e la sicurezza stradale. Questo weekend, sabato 21 giugno e domenica 22 giugno 2025 ritorna in località Valle del comune di Palomonte, l’evento Palomonte Truck 2025. La manifestazione, gratuita, giunta alla sua terza edizione, patrocinata dal Comune di Palomonte e con la collaborazione della Protezione Civile, è organizzata dagli imprenditori del settore autotrasporti Silvano Carbone e Gerardo Cupo. Porte aperte all’evento a partire dalle ore 15 di sabato 21 giugno quando in località Valle faranno ingresso in piazza i bisonti della strada, a cui seguiranno le gare di rombo, audio e led, mentre alle ore 21. 🔗 Leggi su Anteprima24.it