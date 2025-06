Il 14enne caduto dall' ex albergo del Villaggio Mosè | condizioni stabili e prognosi riservata

Un giovane di appena 14 anni, vittima di un grave incidente al Villaggio Mosè, sta affrontando una battaglia difficile. Sebbene le sue condizioni siano attualmente stabili e rispondenti alle terapie, la prognosi resta riservata e la sua vita è ancora in bilico. La comunità si stringe intorno a lui, sperando in un esito positivo. La speranza non muore mai, e il suo coraggio ci ispira a non perdere fiducia.

Sembra rispondere alle terapie farmacologiche. Resta però in gravi condizioni e pertanto in prognosi riservata sulla vita. Il quattordicenne che, nella notte fra giovedì e venerdì, è caduto da un ex albergo del Villaggio Mosè, sta lottando con tutte le sue forze. E i medici della Rianimazione.

