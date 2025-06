Ieri in Campania | Piazza del Plebiscito ‘ostaggio’ di concerti scatta la petizione

Ieri, in Campania, la Piazza del Plebiscito si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e proteste, con i cittadini che hanno scatenato una petizione contro i concerti. Un momento di grande coinvolgimento che ha catturato l’attenzione di tutti. In un contesto ricco di novità politiche e sociali, le notizie dal territorio ci raccontano di un’offerta culturale vibrante e di sfide da affrontare. Scopriamo insieme cosa è successo davvero.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 17 giugno 2025 Avellino – " Sono pronta ad andare il Consiglio comunale domani certa che il bilancio passerà. Del resto, fino a prova contraria, ho una maggioranza ed è sempre la stessa". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, a margine della conferenza stampa di presentazipne del Piano della notte. (LEGGI QUI) Benevento – L' Università degli Studi del Sannio ha il nuovo rettore. È Maria Moreno, professoressa ordinaria di Fisiologia, che guiderà l'Ateneo sannita per il sessennio 2025-2031, succedendo a Gerardo Canfora, in carica dal 2019.

Napoli, in piazza per diritto a salute in Campania: info psichiatriche a Prefetti, dubbi inquietanti - Napoli si fa sentire: il Coordinamento per il diritto alla salute ha manifestato con forza, richiamando l’attenzione su un tema cruciale.

Ieri sera, in occasione delle celebrazioni dei 2500 anni della fondazione di Napoli, abbiamo inaugurato la nuova illuminazione del colonnato di Piazza Plebiscito. È stato un momento speciale, carico di emozioni, che ha segnato la conclusione di un lungo per

Scuole chiuse in Campania, al Plebiscito la protesta dei genitori No Dad - Un unico banco vuoto nell'enorme emiciclo di piazza Plebiscito a Napoli e una cartina geografica dell'Italia in cui la Campania è scomparsa. Da ilmattino.it

Piazza del Plebiscito, ecco la nuova illuminazione - Il sindaco Manfredi: "Rendiamo la città ancora più bella" ... Lo riporta rainews.it