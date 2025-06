Idf | colpito sito centrifughe per uranio

Tensione crescente nella regione: più di 50 caccia israeliani hanno attaccato obiettivi strategici in Iran, tra cui un impianto per la produzione di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Un’azione che potrebbe intensificare ulteriormente il delicato equilibrio geopolitico e sollevare nuove preoccupazioni sulla proliferazione nucleare. Ma quali sono le implicazioni di questa escalation? Scopriamolo insieme.

8.05 Più di 50 caccia israeliani hanno bersagliato diversi obiettivi in Iran, tra cui un impianto che produce centrifughe per l'arricchimento dell'uranio.Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf). L''esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver colpito "un impianto a Teheran utilizzato per la produzione di centrifughe, progettato per consentire al regime iraniano di aumentare la portata e la velocità del suo arricchimento di uranio al fine di sviluppare armi nucleari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele ha colpito duramente il programma nucleare iraniano ma il sito chiave di Fordow è ancora intatto Gli attacchi hanno distrutto le centrifughe a Natanz e ucciso scienziati, ma il sito più protetto resta operativo. L'Iran conserva scorte di uranio per dieci armi Vai su X

Guerra Israele-Iran, Human Rights Activists: le vittime in Iran sono almeno 585. Idf, colpito sito produzione di centrifughe a Teheran; Guerra Israele e Iran, Idf: colpito sito di produzione di centrifughe e armi. Khamenei: “La battaglia ha inizio”; Cos'è Fordow, l'impianto nucleare dell'Iran che Israele non riesce a espugnare.

Guerra Israele e Iran, Idf: colpito sito di produzione di centrifughe e armi. Khamenei: “La battaglia ha inizio” - E’ la replica all’ultimatum di Trump ha chiesto la “resa incondizionata” di Teheran lasciando filtrare che gli Usa potrebbero intervenire al fianco dell’alleato. Come scrive msn.com

Guerra Israele-Iran, Human Rights Activists: le vittime in Iran sono almeno 585. Idf, colpito sito produzione di centrifughe a Teheran - Secondo il Washington Post, senza un coinvolgimento Usa Israele può mantenere la difesa missilistica per 10- Lo riporta ilsole24ore.com