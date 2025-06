Idf lancia attacco a zone di Teheran segnalate esplosioni

Le tensioni tra Israele e Iran si riaccendono con nuovi scontri a Teheran, dove l'IDF ha annunciato attacchi mirati e segnalato esplosioni in diverse zone della capitale. Questi episodi intensificano un clima di crescente conflitto nella regione, alimentando l’incertezza e le preoccupazioni internazionali. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, mentre il mondo attende sviluppi cruciali che potrebbero influenzare la stabilità dell’intera area.

Israele sta conducendo una serie di attacchi nell'area di Teheran, afferma l'Idf. Sono state segnalate esplosioni in alcune zone della capitale iraniana, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da media internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf lancia attacco a zone di Teheran, segnalate esplosioni

