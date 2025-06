Identificato grazie alle telecamere dopo due rapine in farmacia a Verona | trentottenne portato in carcere

Dopo due rapine inquietanti in farmacia a Verona, la polizia ha individuato e arrestato un pregiudicato di 36 anni, grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza. La collaborazione tra forze dell’ordine e indagini accurate hanno portato alla sua cattura, garantendo maggiore sicurezza alla comunità. Questa operazione dimostra come la tecnologia e la determinazione siano fondamentali per assicurare alla giustizia chi minaccia la tranquillità pubblica, e rappresenta un passo deciso nella lotta al crimine locale.

La polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di Verona, fa sapere di aver eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse a carico di «un noto pregiudicato veronese, classe 1987». Quest'ultimo, secondo quanto riferito dalla polizia, è ritenuto dagli inquirenti.

