Icy Subzero annuncia l’album di debutto Anno zero da oggi in pre-order

Icy Subzero svela il suo debutto artistico con l'album "Anno Zero", disponibile in pre-order da oggi. Dopo aver conquistato le classifiche con singoli di successo e collaborazioni di forte impatto, il rapper si appresta a lasciare il segno anche nel mondo discografico con questo progetto atteso. L'album, in uscita il 4 luglio 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy, promette di essere un viaggio intenso nel suo universo musicale. Non perdere questa grande novitĂ !

Icy Subzero annuncia oggi il suo primo album ufficiale, intitolato Anno zero, da oggi in pre-order. Dopo un percorso segnato da singoli di grande impatto, collaborazioni di rilievo e importanti traguardi, Icy Subzero annuncia oggi il suo primo album ufficiale, intitolato Anno zero, in uscita il 4 luglio 2025 per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco sarĂ disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nei seguenti formati: CD, CD autografato, LP rosso, LP rosso autografato, LP azzurro e LP azzurro autografato. Il pre-order è attivo da oggi. In attesa dell'uscita, l'artista ha pubblicato un video esclusivo che racconta il making of dell'album, un contenuto inedito che offre uno sguardo autentico e senza filtri sul processo creativo che ha dato vita al progetto.

