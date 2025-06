I veri motivi della protesta contro l’overtourism a Barcellona

A Barcellona, come in molte altre città europee, le proteste contro l'overtourism si riaccendono. La crescente affluenza di visitatori ha portato a problemi di sovraffollamento, degrado e perdita di autenticità, scatenando la rabbia di residenti e attivisti. Tra manifestazioni e scherzi simbolici, come le pistole ad acqua, si rivendica un turismo più sostenibile e rispettoso dell’identità locale. Ma qual è veramente il cuore di questa protesta?

A Barcellona, come in altre città spagnole e dell’Europa meridionale – da San Sebastian a Granada, da Ibiza a Lisbona, Genova e Marsiglia – sono tornate le proteste contro il turismo di massa. E con gli attivisti nelle strade della città catalana sono riapparse le pistole ad acqua. Ufficialmente, per rinfrescarsi. «Fa molto caldo. Quindi vi ricordiamo di mettere la crema solare e di rimanere idratati. Per questo abbiamo portato queste pistole ad acqua. Venite, prendetene una e sparate, farà bene a tutti», ha detto al megafono, come riportato da elDiario.es, Daniel Pardo, portavoce dell’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (Assemblea dei Quartieri per la Decrescita del Turismo) che ha organizzato la manifestazione di domenica 15 giugno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I veri motivi della protesta contro l’overtourism a Barcellona

In questa notizia si parla di: barcellona - veri - motivi - protesta

Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Barcellona per protestare contro l’impatto crescente del turismo di massa sulle comunità locali. La manifestazione, organizzata dall'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (Assemblea dei Quartieri per l Vai su Facebook

I veri motivi della protesta contro l’overtourism a Barcellona; Barcellona, Ibrahimovic shock: lo svedese ceduto per atti di nonnismo verso Bojan e Pedro.

I veri motivi della protesta contro l’overtourism a Barcellona - Gli attivisti contro l'overtourism sono tornati in piazza a Barcellona e in altre città spagnole. msn.com scrive

Barcellona è stanca dell’overtourism: manifestanti spruzzano i turisti con le pistole ad acqua - I cittadini della capitale catalana non ne possono più dei prezzi delle case in aumento e di un centro che sta perdendo la propria identità ... Lo riporta iodonna.it