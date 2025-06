I tesori del Sannio nel Registro delle De Co della Campania Caputo | Così valorizziamo le eccellenze locali

Questa mattina a Benevento, presso la Camera di Commercio “Irpinia Sannio”, si è svolto un importante incontro dedicato alle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania. Un momento di confronto e scoperta per valorizzare le eccellenze locali e rafforzare l’identità territoriale. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Giardino delle Idee” in collaborazione con la Regione Campania, evidenzia come le De.Co. siano pilastri fondamentali per la promozione e la tutela delle comunità.

Ha avuto luogo questa mattina, a Benevento, nella sede della Camera di commercio "Irpinia Sannio", l'incontro sul tema "Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De. Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali", una iniziativa organizzata dall'Associazione culturale "Giardino delle Idee", in collaborazione con la DG Politiche agricole della Regione Campania "Uod 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo" e con il patrocinio della dell'ente camerale "Irpinia Sannio". Uno strumento di valorizzazione Un prodotto che racconta una storia, una sagra che unisce una comunità, una ricetta che si tramanda da generazioni.

