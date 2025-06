I risultati Mondiale per club 2025 il River parte bene

Il Mondiale per club 2025 prende il via con entusiasmo, e il River Plate dimostra subito di essere una squadra da rispettare. Mentre l'Inter fatica a trovare il ritmo, gli argentini fanno sognare i tifosi con un 3-1 convincente contro l'Urawa Reds. La partita mette in evidenza la determinazione e il talento di una squadra che vuole lasciare il segno. E questa sarà solo l'inizio di una competizione ricca di emozioni e sorprese.

Milano, 18 giugno 2025 - Il River Plate parte a spron battuto, l' Inter rallenta subito. Questi i responsi delle partite disputate nella notte italiana e valevoli per il gruppo E del Mondiale per club. Gli argentini stendono 3-1 i giapponesi dell' Urawa¬†Reds. A sbloccare il risultato, dopo il palo colpito da Driussi, √® Colidio al 12'. Lo stesso Driussi firma il raddoppio al 48'. I nipponici si illudono al 58', quando il rigore di Matsuo dimezza lo scarto. Il sigillo definitivo sui tre punti per i¬†Millionarios lo mette Meza al 73'. La compagine allenata da Gallardo √® quindi sola in testa alla classifica del raggruppamento, alla luce del pareggio fra Inter e Monterrey. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - I risultati Mondiale per club 2025, il River parte bene

In questa notizia si parla di: club - mondiale - river - risultati

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il River, 0-0 del Dortmund #SkySport Vai su X

GdS - Sono 24 i milioni di euro che l’Inter vedrà arrivare nelle proprie casse dalla Fifa per la sola partecipazione al Mondiale per club, a prescindere dai risultati che otterrà nelle prime tre partite. Per le gare del girone ogni vittoria vale 1,8 milioni di euro, il pare Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; I risultati Mondiale per club 2025, il River parte bene; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il River, 0-0 del Dortmund.

I risultati Mondiale per club 2025, il River parte bene - Ai nerazzurri non basta il gol di Lautaro Martinez per conquistare la vittoria. Come scrive msn.com

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi E, F 1^ giornata (17-18 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: nella notte tra martedì e mercoledì arriva l'esordio per l'Inter nella prima giornata del girone E. Riporta ilsussidiario.net