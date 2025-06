I ricordi di Testa di Lepre racchiusi in una mostra fotografica

I ricordi di testa di lepre prendono vita in una mostra fotografica unica, pensata per riscoprire emozioni e momenti rimasti nel tempo. Curata con passione dalla signora Grazia Amici, questa esposizione invita i visitatori a immergersi tra immagini che raccontano storie di vita, speranza e tradizione. Non aspettatevi una semplice galleria d’arte: qui ogni scatto è un frammento di memoria, un patrimonio da custodire e condividere.

Fiumicino, 18 giugno 2025– La Mostra Fotografica organizzata, è stata ideata e realizzata dalla Signora Grazia Amici e rappresenta un'immersione nel tempo racchiuso in album dei ricordi fotografici gelosamente custoditi nei cassetti. Il visitatore non si aspetti di entrare in una "galleria d'Arte" ma, appunto, si troverĂ immerso nei segni e nelle tracce che si sono concretizzati e realizzati,con il tenace lavoro delle persone che hanno dato vita e anima al Borgo di Testa di Lepre. Persone che, con immensa umiltĂ , hanno affondato le mani nella terra ed hanno fatto nascere e prosperare il Borgo,ora conosciuto come la "Perla della Campagna Romana".

