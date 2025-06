I ragazzini di 14 e 16 anni che in Brianza imbrattavano i cartelli | presi con le bombolette in mano

In Brianza, due adolescenti di 14 e 16 anni sono stati colti in flagranza mentre imbrattavano i cartelli stradali con bombolette spray. La loro bravata ha portato a una denuncia, una multa e il sequestro delle bombolette. Un episodio che sottolinea l’importanza di educare i giovani al rispetto degli spazi pubblici, ma anche di intervenire prontamente per tutelare l’ordine e il decoro urbano.

Presi con la bomboletta in mano mentre imbrattavano i cartelli stradali, due minorenni sono stati denunciati e multati. E le bombolette sequestrate. I due giovanissimi vandali, di 14 e 16 anni, nel pomeriggio di lunedì 16 giugno 2025 hanno incrociato una pattuglia della polizia locale di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - I ragazzini di 14 e 16 anni che in Brianza imbrattavano i cartelli: presi con le bombolette in mano

