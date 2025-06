I pronostici di mercoledì 18 giugno | Europei Under 21 e Mondiale per Club

Mercoledì 18 giugno si prospetta una giornata intensa di emozioni con quattro sfide del Mondiale per Club e l’ultima giornata degli Europei Under 21. Tra debutti storici e incontri decisivi, il calcio internazionale si prepara a regalare momenti memorabili. La Juventus fa il suo primo passo nel Mondiale per Club FIFA, portando con sé la storia di successi passati e grandi aspettative. Scopriamo insieme i pronostici di questa giornata imperdibile!

Dopo l'Inter, tocca alla Juventus, alla prima apparizione nel Mondiale per Club Fifa: il club bianconero, infatti, in passato aveva giocato solo la vecchia Coppa Intercontinentale, che metteva di fronte i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. Su tre partecipazioni sono stati due i trionfi della Vecchia Signora, risalenti rispettivamente al 1985 e al 1996. Negli Stati Uniti, grazie all'ottima posizione nel ranking Uefa, la squadra di Igor Tudor avrà l'opportunità di riprovarci, confrontandosi con alcuni dei migliori club del pianeta.

