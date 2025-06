I primissimi passi dell'Inter di Chivu segnano un nuovo capitolo di rinascita e determinazione. Dopo le difficoltà e le sfide recenti, i nerazzurri si avvicinano con entusiasmo a questa avventura mondiale, cercando di lasciarsi alle spalle le ombre del passato. La squadra, guidata dalla passione e dal desiderio di rivalsa, si prepara a scrivere pagine importanti, dimostrando che il vero spirito interista non si arrende mai. Gli unici gruppi di...

Per l'Inter giocare adesso questo Mondiale per club è quanto meno strano. Nella testa dei giocatori e dei tifosi nerazzurri rimbomba ancora l’umiliazione della finale di Champions League, quella per cui Lautaro ha detto di non aver parlato i successivi cinque giorni, e forse adesso è troppo presto per pensare al futuro. Lo stadio di Pasadena, che ha ospitato la sfida col Monterrey, poi era semivuoto, e questo non aiutava. Gli unici gruppi di tifosi erano messicani e il motivo è facile da capire. Nemmeno il clima ha aiutato lo svolgimento della partita: caldo torrido e terreno di gioco molto secco, con la palla che faceva fatica a scorrere rasoterra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com