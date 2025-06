I pittori locali inaspettati Da Moradei a Guaccimanni in ’Tra sogno e natura’

Ravenna si conferma un luogo magico, dove l’arte locale sorprende e affascina tra sogno e natura. Fino al 20 luglio, a Palazzo Rasponi, una mostra imperdibile rivela i talenti sconosciuti di pittori come Moradei, Guaccimanni e Miserocchi, attraversando l’evoluzione artistica tra ‘800 e ‘900. Oltre settanta opere, molte inedite, ci invitano a scoprire un patrimonio ricco di emozioni e storie da riscoprire. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nel cuore creativo di Ravenna.

Ravenna si conferma città capace di sorprendere, con le sue relazioni con il resto del mondo, con l’intrecciarsi dei diversi linguaggi artistici. Fino al 20 luglio, a Palazzo Rasponi, si potrà visitare la mostra ‘Tra sogno e natura - Pittura a Ravenna tra ‘800 e ‘900. Da Moradei a Miserocchi fino a Guaccimanni passando per Don Chisciotte’, a cura di Paolo Trioschi e Giorgio Costa. In esposizione oltre settanta opere, alcune delle quali mai esposte in precedenza e relativa ad un periodo particolarmente felice per valore degli artisti e qualità pittorica, a partire dal grande dipinto Don Chisciotte di Domenico Miserocchi, potente immagine di relazione con l’atto finale della Trilogia ‘Don Chisciotte ad ardere’ realizzata da Albe-Ravenna Teatro per Ravenna Festival e che apre anche idealmente a questo percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it