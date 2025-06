I padri depressi o ansiosi nei primi anni di vita dei figli possono fare molti danni | uno studio mostra perché

Uno studio rivoluzionario rivela come i problemi di salute mentale dei padri nei primi anni di vita dei figli possano avere ripercussioni profonde sul loro sviluppo. Ansia, depressione e stress paterni non solo influenzano il benessere del genitore, ma anche le capacità cognitive, emotive e fisiche dei bambini. È essenziale, quindi, che i percorsi di supporto perinatale includano attivamente anche i padri, per garantire un futuro più sereno e equilibrato per le nuove generazioni.

Una nuova maxi-ricerca basata sulla revisione di oltre 80 studi precedenti ha confermato che anche la salute mentale dei padri, soprattutto nei primi anni di vita del figlio, incide in modo significativo sullo sviluppo infantile: ansia, depressione e stress paterni possono infatti influenzare capacità cognitive, emotive, linguistiche e fisiche dei bambini. Gli esperti: "Fondamentale includere i padri nei percorsi di supporto perinatale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

