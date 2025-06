I maturandi viterbesi scelgono la traccia sul rispetto | Parlato di esperienze personali e violenza sulle donne

Oggi in Tuscia si apre ufficialmente la maturità 2025, con oltre 2.600 studenti pronti a dimostrare il loro talento. La prima prova di italiano ha scelto come traccia il rispetto, tra esperienze personali e tematiche di violenza sulle donne. Un tema di grande attualità che invita alla riflessione e alla crescita. I giovani viterbesi affrontano questa sfida con entusiasmo e determinazione, pronti a lasciare il segno in un percorso cruciale per il loro futuro.

Al via oggi la maturità 2025 con la prima prova scritta di italiano. Nella Tuscia si sono seduti sui banchi 2mila 611 studenti, distribuiti in 43 sedi e 136 classi. Le commissioni coinvolte sono state 68, ciascuna composta da tre membri interni, tre esterni e un presidente esterno. Sette le.

