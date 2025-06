i grandi della finanza rispondono ai ragazzi

…coraggio di conoscere e comprendere il mondo della finanza possa fare la differenza nel futuro di ogni giovane. Young Factor apre un dialogo cruciale, offrendo ai ragazzi l’opportunità di scoprire il valore delle loro scelte economiche e di prepararsi con consapevolezza alle sfide che li attendono. Un’occasione unica per imparare dai migliori e costruire una nuova generazione di cittadini finanziariamente consapevoli.

"Capire quanto costa ogni scelta". Si apre con questo obiettivo Young Factor, l’evento di educazione finanziaria promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori con Intesa Sanpaolo. In Borsa Italiana a Milano, per tre giorni, 360 ragazze e ragazzi europei potranno rivolgere le loro domande direttamente ai grandi nomi della finanza. Un tempismo felice (in Italia, è la vigilia dell’esame di maturità) per riflettere su come, sottolinea il presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini, "tenere i giovani dentro la società, non fuori". A punteggiare il dibattito, inflazione, lavoro povero, dazi, rapporti transoceanici, guerre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net