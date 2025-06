I giovani la mia speranza | il testo del messaggio di Paolo Borsellino alla maturità 2025

Tra le tracce della prima prova della maturità 2025 spicca il toccante messaggio di Paolo Borsellino intitolato "I giovani, la mia speranza". Un testo scelto per riflettere sull’importanza della cultura della legalità come baluardo contro la diffusione della criminalità organizzata. Un’appassionata chiamata alle nuove generazioni a impegnarsi per un futuro più giusto e libero. Di seguito il testo integrale del messaggio di Borsellino, un patrimonio di valori e coraggio da cui trarre ispirazione.

Tra le tracce della prima prova della maturità 2025 c’è il messaggio di Paolo Borsellino dal titolo I giovani, la mia speranza. Lo scritto è stato scelto per il tema di tipologia C, quello di attualità, ed è una riflessione sull’importanza della cultura della legalità come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa. Di seguito il testo integrale. Il testo integrale del messaggio di Borsellino uscito alla maturità. Sono nato a Palermo e qui ho svolto la mia attività di magistrato. Palermo è una città che a poco a poco, negli anni, ha finito per perdere pressoché totalmente la propria identità, nel senso che gli abitanti di questa città, o la maggior parte di essi, hanno finito per non riconoscersi più come appartenenti a una comunità che ha esigenze e valori uguali per tutti. 🔗 Leggi su Lettera43.it