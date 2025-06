I giovani del centro educativo Techne a scuola con i poliziotti del Caps

I giovani del centro educativo Techne hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica al CAPS di Cesena, incontrando i poliziotti della Polizia di Stato. Un momento di confronto e crescita che ha aperto uno spiraglio di speranza, dimostrando come l’inclusione e il rispetto siano fondamentali per costruire un futuro migliore per tutti. Questa visita ha sancito un ponte tra mondi diversi, rafforzando il valore della solidarietà e della collaborazione.

Una visita al Caps per conoscere da vicino il mondo della Polizia di Stato. Ieri il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena ha accolto i ragazzi del centro socio-educativo Techne per un’esperienza all’insegna dell’inclusione, dell’attenzione e del rispetto reciproco. I protagonisti dell’incontro sono stati giovani ‘speciali’, giovani con fragilità importanti, che non possono essere inseriti in percorsi lavorativi tradizionali, ma che ogni giorno affrontano con impegno e dignità un cammino di crescita personale. Per loro, Techne rappresenta una scuola di vita: un luogo che li accompagna con attività formative su misura, pensate per valorizzare le loro capacità e stimolare relazioni autentiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giovani del centro educativo Techne a scuola con i poliziotti del Caps

In questa notizia si parla di: giovani - centro - educativo - techne

Attaccano adesivi su un’auto della polizia: due giovani denunciati in centro a Napoli - Due giovani, un uomo di 22 anni e una donna di 24, sono stati denunciati a Napoli per aver attaccato adesivi su un'auto della polizia.

I giovani del centro educativo Techne a scuola con i poliziotti del Caps; I ragazzi di Techne alla scoperta del Caps | una giornata di inclusione e scoperta del lavoro della Polizia.

I giovani del centro educativo Techne a scuola con i poliziotti del Caps - Una visita al Caps per conoscere da vicino il mondo della Polizia di Stato. Scrive msn.com

Primo Centro socio-educativo per giovani con problemi giustizia - educativo in Italia, nato a Roma e che sarà operativo entro la fine ... Secondo msn.com