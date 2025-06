I giocatori della Virtus Bologna portano la coppa dello Scudetto a Polonara E lui si affaccia dalla finestra dell’ospedale

La Virtus Bologna, campione d’Italia per la diciassettesima volta, ha fatto un gesto che va oltre il risultato in campo: portare la coppa dello scudetto ad Achille Polonara, ricoverato in ospedale per una grave malattia. La squadra non si è fermata davanti alle sfide sportive, ma ha scelto di trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà. In una foto toccante, Polonara si affaccia dalla finestra dell’ospedale, ricevendo il calore di un’intera comunità. La loro vicinanza è un esempio impareggiabile di forza e unit

La Virtus Segafredo Bologn a, che ieri a Brescia ha vinto per la diciassettesima volta il campionato italiano di pallacanestro, ha portato la coppa del campionato ad Achille Polonara, il giocatore bianconero di 33 anni ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi per una leucemia mieloide. “Te l’avevamo promesso e te l’abbiamo portata. Forza Achille”, ha scritto la società bolognese sui social. In una foto pubblicata sul profilo Facebook della Virtus, si vedono il capitano Marco Belinelli, probabilmente prossimo al ritiro, il miglior giocatore delle finali, Toko Shengelia, che lascerà Bologna in direzione di Barcellona, e Alessandro Pajola, anconetano come Polonara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I giocatori della Virtus Bologna portano la coppa dello Scudetto a Polonara. E lui si affaccia dalla finestra dell’ospedale

