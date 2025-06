I funerali di Serghei Fortuna il 17enne annegato nell' Adda

Il dolore per la tragica perdita di Serghei Fortuna, il giovane scomparso nell'Adda, ha toccato il cuore di tutta la comunità. I funerali, svolti oggi a Cassano d'Adda, sono stati un momento di commozione e solidarietà, con amici e familiari uniti nel ricordo di un ragazzo troppo presto portato via dalla vita. La cerimonia si è conclusa con un gesto simbolico: il feretro trasportato dagli amici in spalla, testimonianza di affetto e amicizia che resterà viva nei ricordi di tutti.

Si sono tenuti oggi, mercoledì 18 giugno, i funerali di Serghei Fortuna, il 17enne annegato nell'Adda. La cerimonia si è svolta al cimitero di Cassano d'Adda alla presenza della famiglia e di amici compagni di scuola. Il feretro del ragazzino è stato trasportato dagli amici in spalla. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - I funerali di Serghei Fortuna, il 17enne annegato nell'Adda

In questa notizia si parla di: adda - funerali - serghei - fortuna

I funerali di Serghei Fortuna, il 17enne annegato nell'Adda; Dolore e lacrime per l'addio a Serghei, il ragazzo annegato nella Muzza.

Dolore e lacrime per l'addio a Serghei, il ragazzo annegato nell'Adda - Si sono tenuti oggi, mercoledì 18 giugno 2025, al cimitero di Cassano d'Adda i funerali di Serghei Fortuna, il ragazzo di 16 anni di origine moldava annegato domenica ... Secondo primalamartesana.it

Ripescato a Cassano il corpo del 17enne Serghei Fortuna, secondo morto annegato in 48 ore: “Ci vuole l’esercito sulle rive” - Lo strazio del papà, la rabbia del sindaco: "Sulle sponde serve l'esercito". Segnala msn.com