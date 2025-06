I Fochi di San Giovanni tornano a incantare Firenze | ecco il programma

città, regalando un’atmosfera magica e indimenticabile. Firenze si prepara ad accogliere questa tradizione secolare, unendo storia, cultura e spettacolo in un’unica notte di festa. Preparatevi a vivere momenti unici e a lasciarvi incantare dalla suggestiva bellezza dei fuochi di San Giovanni, un evento che ogni anno riempie di gioia e meraviglia il cuore degli abitanti e dei visitatori.

Al via ai festeggiamenti per il patrono di Firenze, San Giovanni Battista. Dal 21 al 24 giugno prenderanno avvio una serie di eventi e celebrazioni che culmineranno con il tradizionale spettacolo dei “Fochi” d’artificio che, dal piazzale Michelangelo, illuminano l’Arno e il cuore storico della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - I "Fochi" di San Giovanni tornano a incantare Firenze: ecco il programma

