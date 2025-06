I Fantastici 4 | Gli Inizi primo sguardo a un misterioso villain della squadra nella nuova anteprima

L'attesa cresce tra i fan Marvel: nel nuovo spot di "I Fantastici 4: Gli Inizi" fa il suo debutto un enigmatico villain, Giganto, pronto a sconvolgere l’universo della Prima Famiglia. Questo inquietante avversario promette di portare sfide epiche e colpi di scena mozzafiato. Ma chi si nasconde dietro questa minaccia? Scopriamo insieme i dettagli e prepariamoci a un’avventura indimenticabile.

Già anticipato in precedenza, il nuovo spot TV del prossimo e attesissimo film Marvel ci offre uno sguardo migliore al personaggio Un nuovo spot appena diffuso online per I Fantastici 4: Gli Inizi è stato diffuso online e ci mostra per la prima volta la Prima Famiglia Marvel alle prese con un altro misterioso villain che invaderà il loro mondo a quanto pare, oltre ai già visti Galactus e Silver Surfer. Stiamo parlando di Giganto, l'arma principale dell'Uomo Talpa e il primo nemico che hanno affrontato sulle pagine dei fumetti storici della Marvel. Quello nello spot sembra quasi un pannello del fumetto portato in vita e, anche se siamo sicuri che ci sia stato un'abile operazione di montaggio, è chiaramente un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it