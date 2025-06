I Carabinieri del Parco del Circeo elevano 27 multe per parcheggi selvaggi sulle dune

I carabinieri del Parco del Circeo rafforzano la loro lotta contro il vandalismo ambientale, elevando 27 multe per parcheggi selvaggi sulle dune. Un intervento deciso per tutelare gli habitat unici di questo tesoro naturale. La nostra natura merita rispetto e protezione: insieme possiamo garantire un futuro più verde e sostenibile.

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo ha intensificato i controlli mirati alla salvaguardia della flora e fauna negli ambienti protetti del Parco Nazionale del Circeo. Nel fine settimana scorso, i militari del Nucleo “Parco” di Fogliano – Reparto a cavallo, hanno elevato 27 sanzioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - I Carabinieri del Parco del Circeo elevano 27 multe per parcheggi selvaggi sulle dune

