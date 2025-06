I campioni della solidarietà Tra golf e basket | vince lo sport Le raccolte fondi dei Lions

Due straordinarie giornate di sport e solidarietà hanno brillato a Castel San Pietro Terme, dimostrando come il gioco possa unire cuori e fare la differenza. I campioni del golf e del basket si sono sfidati con passione, mentre le raccolte fondi dei Lions hanno supportato chi ha più bisogno. Un successo che testimonia come lo sport sia uno strumento potente per generare cambiamento. E questa è solo l'inizio...

Due giornate all’insegna dello sport e della solidarietà. Hanno fatto il pieno pubblico le due iniziative organizzate nelle scorse settimane dai Lions e Leo Club di Castel San Pietro Terme, raggiungendo in entrambe le occasioni l’obiettivo primario: offrire un concreto contributo a chi ne ha necessità. Ad aprire le danze è stata la 18ª edizione della gara di golf "Memorial Umberto Sermenghi" disputata nella sempre suggestiva cornice delle 18 buche del "Le Fonti" di viale Terme. Quest’anno a rispondere alla ‘convocazione’ sono stati quasi un centinaio di partecipanti, uniti dalla passione per il golf e da un forte spirito solidale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I campioni della solidarietà. Tra golf e basket: vince lo sport. Le raccolte fondi dei Lions

