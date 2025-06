I bolidi di F1 tornano a sfrecciare a Imola | test per Alpine e Williams

questo scenario di passione e tecnologia, le scuderie sfruttano questa occasione per affinare strategie e migliorare le prestazioni. Imola si conferma cos√¨ teatro di emozioni, sfide e innovazioni, riaccendendo l‚Äôentusiasmo dei fan e confermando il ruolo centrale del circuito nel mondo della Formula 1. √ą un ritorno che promette spettacolo e sorprese, lasciandoci con il fiato sospeso in attesa delle prossime evoluzioni in pista.

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola torna a respirare aria di F1 ad un mese di distanza dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Da martedì sono in pista Alpine e Williams con le Testing Previous Cars, vale a dire vetture con due anni di vita utili ad allenare i piloti.

