I bambini dell’asilo stanno facendo casino… coppia a processo per stalking

In un contesto già caotico come quello di un asilo, i piccoli giocano e ridono, ma una vicenda più inquietante sta scuotendo la comunità. Due coniugi sono finiti sotto processo con l'accusa di stalking, accusati di aver perseguitato un asilo nido. La scoperta apre uno spiraglio su un lato oscuro che si cela dietro le pareti di un luogo di innocenza. La vicenda si rivela più complessa di quanto sembri, lasciando tutti senza parole.

Iniziato il processo contro i due coniugi accusati di una campagna persecutoria ai danni di un asilo nido.

