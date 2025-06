I 5 mila euro al mese il nome italiano l’arrivo in barca | tutti i misteri di Francis Kaufmann fino alle morti di Villa Pamphili

Scopri l'incredibile storia di Charles Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, un clandestino arrivato in Italia navigando da Malta e coinvolto in misteri che spaziano dagli affari miliardari alle oscure morti di Villa Pamphili. Con una vita segnata da identitĂ nascoste e segreti familiari, Kaufmann ha catturato l'attenzione di tutti. Ma chi si nasconde davvero dietro a questa figura enigmaticamente affascinante? La veritĂ potrebbe essere piĂą sorprendente di quanto immagini.

Charles Francis Kaufmann alias Rexal Ford è arrivato in Italia da clandestino. Nel marzo scorso ha raggiunto la sicilia a bordo di un catamarano privato partito da La Valletta. E si faceva chiamare Matteo Capozzi. La compagna si faceva chiamare Stella ed era russofona. La figlia si chiamava Andromeda ed è nata pochi mesi fa in casa a Malta. Intanto nella vicenda della duplice morte a Villa Pamphili emerge che la famiglia dava a Kaufmann una “paghetta” da 4 o 5 mila euro al mese. Per starsene lontano da casa. E lui pagava il ristorante con la carta di credito. Ha lasciato tracce di sĂ© e del suo lavoro di regista e documentarista fino al 2019. 🔗 Leggi su Open.online