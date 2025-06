Hulk Hogan non è in punto di morte con la famiglia al capezzale | perché è in ospedale

Rumors infondati hanno alimentato timori sulla presunta scomparsa di Hulk Hogan, ma la verità è ben diversa. L’ex campione WWE si trova in ospedale, non per motivi gravi o fatali, ma per affrontare problemi cronici alla schiena. La sua famiglia è al suo fianco, rassicurando i fan e confermando che Hulk Hogan sta bene. La verità prevale sempre sulle voci infondate.

Smentite le voci sulla presunta morte di Hulk Hogan: l’ex campione WWE è in ospedale per problemi cronici alla schiena, ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

