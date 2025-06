Houti vengono da lontano guardano al futuro il libro di Mario Boffo

Gli Houti, provenienti da lontano e mirando al futuro, rappresentano una chiave per comprendere il complesso mosaico dello Yemen. In "Vengono da lontano", Mario Boffo approfondisce la loro storia antica e recente, svelando le radici di un movimento che incarna la lotta per il controllo di una regione cruciale. Esplorando contesti geopolitici e interessi italiani, il libro offre una prospettiva indispensabile per capire le recenti tensioni in aree strategiche come il Mar Rosso.

Ben oltre la cronaca, la rilevanza dello Yemen e la visione politica del movimento houti sono radicate nella storia antica e recente di una regione da sempre strategica per la stabilità e i commerci internazionali. Questo libro intende inquadrare nel corretto contesto storico e geopolitico, nonché con un occhio alla storia e all'interesse dell'Italia per l'area, le vicende di una regione assurta all'attualità dopo gli attacchi al traffico navale in transito nel Mar Rosso. Il mondo sembra essersi accorto dello Yemen e dell'importanza strategica del Mar Rosso solo allo scoppio della crisi di Gaza, quando gli oramai famosi houti hanno cominciato a colpire il traffico mercantile in transito nell'area.

