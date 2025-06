House of Cards Robin Wright | Netflix mi ha negato lo stesso stipendio di Kevin Spacey

Robin Wright ha rivelato come, nonostante il successo travolgente del suo personaggio in House of Cards, Netflix le abbia negato un salario pari a quello di Kevin Spacey, sollevando importanti questioni di uguaglianza e riconoscimento nel mondo dello spettacolo. L’attrice torna a parlare delle disparità salariali che ancora oggi persistono nel settore, sottolineando l’importanza di una giusta valorizzazione per le protagoniste femminili. La sua testimonianza invita a riflettere sul valore dell’equità nel cinema e in TV.

L'attrice racconta come, nonostante il successo del suo personaggio in House of Cards, la piattaforma abbia rifiutato di equiparare il suo compenso a quello del collega Kevin Spacey. Robin Wright è tornata a parlare del trattamento ricevuto da Netflix durante gli anni in cui ha recitato in House of Cards, una delle prime grandi serie originali della piattaforma. L'attrice ha affermato che, nonostante la crescente popolarità del suo personaggio Claire Underwood, non le è mai stato riconosciuto lo stesso compenso del co-protagonista Kevin Spacey. Cosa ha detto Robin Wright? Intervenuta al Monte-Carlo Television Festival, Wright ha rivelato a Variety di aver dovuto lottare per ottenere un trattamento equo: "Sì, è stato complicato, sarò onesta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - House of Cards, Robin Wright: “Netflix mi ha negato lo stesso stipendio di Kevin Spacey”

In questa notizia si parla di: house - cards - robin - wright

“Niente scene di nudo, niente parti da sex-symbol: voglio che la gente mi riconosca per ciò che faccio e non perché sono carina.” Robin Wright ? Vai su Facebook

House of Cards, Robin Wright: “Netflix mi ha negato lo stesso stipendio di Kevin Spacey”; Robin Wright on Fighting for Equal Pay on ‘House of Cards’: They Said, ‘We Can’t Pay You the Same’ as Kevin Spacey ‘Because You Didn’t Win an Academy Award’; Il ritratto ufficiale di Melania Trump? Sembra Claire Underwood, la first lady di “House of Cards”.

House of Cards, Robin Wright: “Netflix mi ha negato lo stesso stipendio di Kevin Spacey” - Robin Wright è tornata a parlare del trattamento ricevuto da Netflix durante gli anni in cui ha recitato in House of Cards, una delle prime grandi serie originali della piattaforma. Scrive msn.com

Robin Wright racconta le ingiustizie salariali durante le riprese di House of Cards - Robin Wright, protagonista di "House of Cards", denuncia le disparità salariali con Kevin Spacey durante il Monte- Segnala ecodelcinema.com