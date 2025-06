Hotel trasformati in condomini | si procede a colpi di sentenze

una svolta decisiva sono le sentenze dei tribunali, che stanno iniziando a influenzare il destino di questi edifici. La sfida tra normativa e giustizia si gioca su un filo sottile, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico e il mercato immobiliare locale. Mentre si aspetta una svolta definitiva, resta il dubbio: il futuro di questi hotel sarà deciso dalle leggi o dalla giustizia?

Rimini, 18 giugno 2025 – Corsa contro il tempo per evitare che decine di ex hotel ai margini del mercato turistico si trasformino in condomini. Oggi il regolamento edilizio comunale è chiaro in materia, tant’è che queste operazioni vengono puntualmente bocciate dagli uffici tecnici, e centinaia di vecchie strutture rimangono in attesa di capire il proprio futuro. Tuttavia, se il regolamento comunale ferma le trasformazioni, a spingere in direzione opposta sono i tribunali amministrativi regionali. La trasformazione dei vecchi hotel in condomini sta avanzando a colpi di sentenze. Di simili provvedimenti se ne sono visti diversi sulla riviera romagnola e nel resto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it