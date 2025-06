Hortus Mirabilis un giardino sensoriale immaginario al Giardino Giusti

Hortus Mirabilis trasforma il tradizionale giardino in un’esperienza multisensoriale, invitando i visitatori a immergersi in un mondo di profumi, suoni, colori, gusti e tatto. Creato dalla passione delle studentesse e degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona, questo progetto innovativo rende il Giardino Giusti un luogo unico dove l’arte e la natura si incontrano in un’armonia sorprendente, lasciando un’impronta indelebile nella memoria di ogni esploratore sensoriale.

dal 18 giugno al 2 luglio 2025