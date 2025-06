Horner rivela | Fui contattato dalla Ferrari Ma non ho mai pensato di dimettermi dalla Red Bull

Christian Horner, team manager della Red Bull, confessa di aver ricevuto un interesse dalla Ferrari, ma la sua lealtà rimane salda. In un’intervista esclusiva a De Telegraaf, ammette di essere stato contattato da Maranello, tuttavia il suo cuore e il suo impegno sono rivolti alla scuderia di Milton Keynes. La sua dedizione alla Red Bull si rafforza, dimostrando che per lui la passione supera ogni tentazione. Un esempio di lealtà nel mondo delle corse.

Christian Horner, team manager della Red Bull, ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, rivelando di come la Ferrari lo contattò per portarlo nella scuderia di Maranello. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it. Horner rivela dell’interesse della Ferrari. «Sono lusingato che altri team abbiano pensato a me. In passato la Ferrari mi ha effettivamente contattato. Ma il mio cuore batte per la Red Bull. Ho investito gran parte della mia vita in questa squadra. Avverto un’enorme lealtà verso tutti i membri del personale e sento anche il sostegno della casa madre. Sento una responsabilità nei confronti di chi lavora qui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it