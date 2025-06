Honda fa gli straordinari | dal motore alle stelle

Honda, storicamente sinonimo di motori potenti e design all’avanguardia, sta ora puntando alle stelle. Dopo aver dominato le strade con veicoli affidabili e innovativi, il colosso giapponese ha fatto un passo audace nel settore spaziale, testando con successo un razzo riutilizzabile. Un’inedita sfida che fonde ingegneria d’élite e visione futuristica, segnando l’inizio di una nuova era per l’azienda e lasciando tutti a bocca aperta.

Quando si pensa alla Honda, vengono in mente subito motori ronzanti e sterzi che sanno di asfalto. Ma la seconda casa automobilistica del Sol Levante ha deciso di alzare lo sguardo – molto più in alto. Con un colpo di scena degno dei migliori thriller tecnologici, il colosso nipponico ha testato con successo un razzo sperimentale riutilizzabile, segnando il suo ingresso nel settore spaziale con la precisione chirurgica che da sempre contraddistingue il marchio. L’isola settentrionale di Hokkaido ha fatto da teatro a questo storico debutto spaziale. Il prototipo Honda, una “freccia” alta sei metri che sfida la gravità, ha completato un volo di prova di appena un minuto, ma sufficiente a dimostrare che l’azienda non sta scherzando. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it