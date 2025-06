HOLLYWOOD SI È TRASFERITA A TAORMINA MA TRA I PREMIATI A VINCERE SU TUTTI LA DIRETTRICE ARTISTICA TIZIANA ROCCA

La 71ª edizione del Taormina Film Festival ha segnato un incredibile primato: il mix esplosivo di Hollywood e talento italiano, tutto sotto la guida ispirata di Tiziana Rocca. Con premi e star di livello mondiale, il festival ha conquistato il cuore degli appassionati, elevando Taormina a capitale cinematografica. E con l’entusiasmo alle stelle, gli occhi sono già puntati sulla prossima edizione del 2025, per scoprire quali sorprese ci riserverà questo magico palcoscenico.

Spenti i riflettori sulla 71esima edizione del Taormina Film Festival si pensa già a quella del 2025. Non era mai accaduto di vedere tanta Hollywood sul palco del Teatro Antico che ogni sera era sempre sold out. Il merito va a Tiziana Rocca un'abile direttore artistico che in pochi mesi è riuscita a portare al festival registi e attori straordinari. Partendo da Martin Scorsese a Michael Douglas, Catherine Denevue, James Franco, Monica Bellucci, Helen Hunt e Goffrey Rush, un festival, che come ha detto, il regista Ferzan Ozpetek “ ha fatto bingo”. Il premio al miglior film è andato a“The rule of Jenny Pen”,la migliore attrice è Ebada Hassan, il migliore attore Geoffrey Rush. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it