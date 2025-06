Hojlund Inter arriva l’offerta nerazzurra | quanto chiede il Manchester United e cosa manca per chiudere

L’Inter si prepara a fare sul serio per Rasmus Hojlund, con un’offerta allettante che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato nerazzurro. Ma quanto chiede il Manchester United? E cosa manca ancora affinché si possa chiudere questa trattativa che tiene tutti col fiato sospeso? La strategia dell’Inter si basa sull’acquisto di tempo, puntando anche sulla possibile acquisizione di Bonny. Ora, la palla passa ai Red Devils: tutto pronto per un possibile accordo?

Hojlund Inter, ecco arrivare l’offerta nerazzurra per il bomber, vediamo quanto chiede il Manchester United e cosa manca per chiudere il colpo. La strategia del calciomercato Inter per Rasmus Hojlund passa da un presupposto chiave: comprare tempo. L’eventuale chiusura per Bonny permetterebbe ai nerazzurri di non avere urgenza nel forzare la trattativa con il Manchester United, che per l’attaccante danese chiede 45 milioni cash o, al massimo, un prestito con obbligo di riscatto incondizionato. L’ Inter, invece, spinge per una formula più sostenibile: prestito con diritto (non obbligo) di riscatto, eventualmente condizionato a determinati risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, arriva l’offerta nerazzurra: quanto chiede il Manchester United e cosa manca per chiudere

In questa notizia si parla di: inter - hojlund - offerta - nerazzurra

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

CdS - Taremi e l'Inter, prove di divorzio. Marotta aspetta l'offerta giusta per lanciarsi su Hojlund e Bonny. Vai su Facebook

Per Hojlund non è un'operazione semplice, sarebbe un prestito con obbligo di riscatto da comporre. L'Inter e gli agenti del giocatore stanno percorrendo questa strada. Non va ad ogni modo sottovalutato il nome di Pio Esposito, che può giocarsi le sue carte Vai su X

Inter a caccia di gol dietro la Thu-La: sprint nerazzurro per Hojlund; Inter a caccia di gol dietro la Thu-La: sprint nerazzurro per Hojlund; TS – Taremi, l’Inter aspetta offerta. Poi Bonny e Hojlund. Su Esposito idea chiara.

Inter, scelta fatta sul futuro di Taremi! Bonny+Hojlund: piani, cifre e tempistiche - La scelta sul futuro di Mehdi Taremi è stata fatta in casa Inter. fcinter1908.it scrive

Bonny, Inter forte: offerta pronta. Hojlund? Modalità diversa! - L'Inter continua a lavorare per ottenere il suo principale desiderio di mercato, Ange- Lo riporta inter-news.it