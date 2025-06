Hockey ghiaccio i giocatori dei Florida Panthers festeggiano la vittoria della Stanley Cup

L'eccitazione è alle stelle tra i tifosi dei Florida Panthers, che celebrano una vittoria storica: la loro seconda Stanley Cup consecutiva! In Gara 6 contro gli Edmonton Oilers, la squadra ha dominato con un incredibile 5-1, grazie anche a Sam Reinhart, che ha scritto il suo nome nella storia della NHL segnando quattro gol. Una doppietta di successi che consacra i Panthers tra le leggende del hockey su ghiaccio.

I Florida Panthers si aggiudicano la loro seconda Stanley Cup consecutiva superando in Gara 6 della finale Nhl i canadesi degli Edmonton Oilers per 5-1. I Panthers diventano la prima squadra della Nhl a vincere due volte consecutive il titolo dal 2020 e 2021 quando l'impresa fu messa a segno da Tampa Bay e la terza squadra a farlo in questo secolo. Sam Reinhart ha segnato quattro gol, diventando solo il sesto giocatore nella storia della Lega e il primo dal 1957 a ottenere questo risultato in una partita della finale.

