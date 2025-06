Hockey ghiaccio femminile i gironi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 L’Italia pesca la Francia!

Dal 5 al 19 febbraio 2026, il ghiaccio di Milano e Cortina accoglierà il torneo femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali. Con dieci squadre pronte a sfidarsi, il torneo promette emozioni e sorprese, soprattutto per l’Italia, che, in qualità di paese ospitante, si prepara a scendere in pista. La sfida tra le migliori atlete del mondo è alle porte, e l’Italia pesca la Francia: sarà una battaglia da non perdere!

Da giovedì 5 a giovedì 19 febbraio è in programma il torneo femminile di hockey su ghiaccio valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le squadre partecipanti sono 10 (due in meno rispetto agli uomini), che verranno suddivise in due raggruppamenti da cinque con le prime quattro classificate di ogni girone ammesse ai quarti di finale. L’ Italia, qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante, è stata inserita nel gruppo B insieme a Germania, Svezia, Giappone e Francia (ripescata al posto della Russia, ormai ufficiosamente esclusa dal CIO in attesa dell’ufficialità). Tutti i match del round robin e della fase a eliminazione diretta si giocheranno a Milano tra la nuova Arena Santa Giulia e l’Ice Hockey Arena di Rho. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, i gironi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia pesca la Francia!

