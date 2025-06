Hockey ghiaccio | crisi delle squadre lombarde in vista delle Olimpiadi 2026

Mentre ci avviciniamo alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina, il panorama dell’hockey su ghiaccio lombardo si presenta in crisi. Le squadre locali, tra cui Como e Chiavenna, affrontano sfide importanti che mettono a rischio il futuro di questo sport in regione. Una situazione che richiede urgenti interventi per risollevare le sorti di una disciplina amata da tanti e strategicamente importante per l’Italia.

All’inizio della prossima annata sportiva mancano ancora diversi mesi, tuttavia la nuova stagione dell’ hockey ghiaccio italiano sta già prendendo forma. E la situazione della maggior parte delle squadre lombarde, proprio nell’anno che porterà alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina, non è assolutamente luminosa. Le novità principali riguardano Como e Chiavenna. I lariani, dopo un ultimo difficoltoso campionato di IhL (l’ex Serie B) chiuso al penultimo posto, si sono auto-retrocessi in IhL Division 1 (l’ex Serie C, nonché categoria minima dell’hockey azzurro). Chiavenna invece, nonostante la promozione in IhL ottenuta con merito sul campo, ha rinunciato al salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey ghiaccio: crisi delle squadre lombarde in vista delle Olimpiadi 2026



