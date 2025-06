Ho un tumore maligno ma la diagnosi è sbagliata Food blogger risarcita per ‘danni morali’

Una diagnosi sbagliata può cambiare la vita, come dimostra il caso di Anna Gumirato, giovane food blogger e odontoiatra. Nel 2021, ha vissuto un incubo: per settimane ha creduto di combattere un tumore maligno alla pelle, solo per scoprire che l'esito era stato errato. La sua storia ci ricorda quanto sia importante avere fiducia nella sanità e quanto il risarcimento per danni morali possa rappresentare un primo passo verso il recupero.

Una diagnosi sbagliata e un risarcimento per danni morali: è quanto accaduto a una food blogger e odontoiatra nel 2021. Oggi Anna Gumirato, trent’anni, gira i ristoranti e pasticcerie e posta tutta sulla propria pagina Instagram (che conta quasi 10 mila followers). Qualche anno fa, invece, ha vissuto momento drammatici. Per oltre un mese, infatti, la donna ha creduto di avere un tumore maligno alla pelle, a causa di una diagnosi che poi si è rivelata sbagliata. Una seconda diagnosi, invece, ha ribaltato l’esito. Il Tribunale di Treviso ha condannato le due cliniche a risarcire la donna per danni morali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

