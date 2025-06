Highlights Mondiale per Club | Monterrey-Inter 1-1 | esordio per Chivu

L’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club si trasforma in un emozionante pareggio contro il Monterrey, con un risultato di 1-1. Una sfida avvincente che ha visto il debutto di Chivu in panchina e momenti di grande tensione, come il gol di Sergio Ramos, che ha aperto le marcature. I nerazzurri dimostrano carattere e determinazione, pronti a riscrivere il loro cammino in questa competizione internazionale. Ecco tutti i dettagli e gli highlights della partita.

L’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club si chiude con un pareggio. Contro un Monterrey compatto ma tutt’altro che irresistibile, i nerazzurri di Cristian Chivu devono accontentarsi dell’1-1. Di seguito gol e highlights della partita di esordio. GLI HIGHLIGHTS – Il match si sblocca al 25’, quando Sergio Ramos, con la sua esperienza e il solito tempismo, svetta di testa su corner e firma l’1-0 per i messicani. Un gol che punisce oltre misura una buona Inter, che sin dall’inizio aveva tenuto il controllo del possesso e cercato varchi nella difesa avversaria. La reazione nerazzurra non si fa attendere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Highlights Mondiale per Club | Monterrey-Inter 1-1: esordio per Chivu

In questa notizia si parla di: highlights - esordio - mondiale - club

Juve, è ora del Mondiale per Club. Stanotte si parte contro l'Al Ain con una formazione che promette scintille. Quali potrebbero essere le scelte di Igor Tudor? #juve #juventusnews24 #FIFACWC #CWC #Esordio #tudor Vai su X

Ha parlato anche Asllani dopo l'esordio al Mondiale per Club Vai su Facebook

Monterrey-Inter 1-1 al Mondiale per Club 2025: il risultato e i gol; Monterrey 1-1 Inter | Highlights | Mondiale per Club FIFA 2025; Inter, solo un pareggio all'esordio di Chivu: è 1-1 con il Monterrey.

Highlights Mondiale per Club | Monterrey-Inter 1-1: esordio per Chivu - Contro un Monterrey compatto ma tutt’altro che irresistibile, i nerazzurri di Cristian Chivu devono accontentarsi dell’1- Si legge su inter-news.it

Highlights e Gol Monterrey Inter: Lautaro evita la sconfitta – VIDEO - Highlights e Gol Monterrey Inter: Lautaro evita la sconfitta nella prima partita del nuovo Mondiale per Club. Lo riporta informazione.it